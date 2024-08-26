10 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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