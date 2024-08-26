Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,93 гр
- Чистого серебра (0,0818 oz) 2,5432 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 10 копеек
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
4104 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1797 "Утяжеленные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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