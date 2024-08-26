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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,93 гр
  • Чистого серебра (0,0818 oz) 2,5432 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность F15 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
4104 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1397 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1797 "Утяжеленные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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