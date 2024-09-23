1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58750 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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