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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 920,101

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (336) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58750 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
6667 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4542 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Katz - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1797 "Утяжеленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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