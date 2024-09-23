Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,25 гр
- Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 920,101
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (336) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32461 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58750 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4542 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Где продать?
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