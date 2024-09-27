Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1797 года СМ МБ "Утяжеленная". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,408 oz) 12,6902 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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