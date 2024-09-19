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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 3,143,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе MUNZE - September 9, 2019
Продавец MUNZE
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе RedSquare - April 21, 2019
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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