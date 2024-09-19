Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 3,143,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
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Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
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Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
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Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU53
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF25
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Где продать?
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