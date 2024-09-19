1 рубль 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Александр за 4600 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность UNC (5) AU (10) XF (4) VF (12) F (4) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (6) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) Сервис NGC (1)

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