Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (68) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Numisbalt за 8500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность G
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
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Где продать?
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