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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (68) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Numisbalt за 8500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2470 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность G
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность G4
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Wormser Auktionshaus - November 29, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СМ ФЦ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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