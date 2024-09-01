1 рубль 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Numisbalt за 8500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность UNC (4) AU (15) XF (19) VF (17) F (3) VG (1) G (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (2) G4 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (7) RNGA (2) ННР (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (7)

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Heritage (2)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (6)

Rare Coins (8)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (1)

Stack's (2)

Teutoburger (1)

WAG (1)

Wormser Auktionshaus (2)

Александр (10)

Денга1700 (1)

Империя (1)

Имперская монета (4)

Русское Наследие (3)