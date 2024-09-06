1 рубль 1796 года БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор". Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ СМ-ОМ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Редкие Монеты за 210000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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