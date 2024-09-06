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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1796 года БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ СМ-ОМ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Редкие Монеты за 210000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ОМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
2364 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "Банковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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