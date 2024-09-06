Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1796 года БМ "Банковский монетный двор" (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,25 гр
- Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Александр за 95500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
19142 $
Цена в валюте аукциона 3000000 JPY
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
18361 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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