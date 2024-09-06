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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1796 года БМ "Банковский монетный двор" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ "Банковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ "Банковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Александр за 95500 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
19142 $
Цена в валюте аукциона 3000000 JPY
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
18361 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1796 БМ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "Банковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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