Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1796 года БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,25 гр
- Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ СМ-ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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