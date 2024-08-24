1 рубль 1796 года БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор". Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ СМ-ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) MS61 (3) Сервис NGC (2)