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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1796 года БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1796 года БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года "Банковский монетный двор" со знаком БМ СМ-ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность MS61
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
20700 $
Цена в валюте аукциона 20700 USD
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Россия 1 рубль 1796 БМ СМ-ФЦ "Банковский монетный двор" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "Банковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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