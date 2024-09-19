Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Империя за 3000000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность UNC (1) AU (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)