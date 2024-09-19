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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Империя за 3000000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
53859 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Империя - December 9, 2011
Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей с рамкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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