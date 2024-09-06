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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
162051 $
Цена в валюте аукциона 150000 EUR
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
92857 $
Цена в валюте аукциона 9100000 RUB
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей с рамкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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