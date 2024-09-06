Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
92857 $
Цена в валюте аукциона 9100000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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