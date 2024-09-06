Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ AI. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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