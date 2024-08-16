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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность F15
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 19469 RUB
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность G
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Stack's - January 14, 2018
Россия 10 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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