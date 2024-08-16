10 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (6) XF (4) VF (6) F (3) G (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (2) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) F15 (3) DETAILS (2) Сервис PCGS (2) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Gorny & Mosch (1)

Katz (4)

Rare Coins (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (4)

Stack's (1)

WCN (1)

Александр (6)

Знак (1)

Имперская монета (2)

Русский Нумизматический Дом (3)