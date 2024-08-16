Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 10 копеек
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность G
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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