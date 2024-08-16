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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Superior Galleries

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1801)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1801) года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Александр за 135000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

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Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
59196 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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