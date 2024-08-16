Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год без года (1801)
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1801) года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Александр за 135000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
59196 $
Цена в валюте аукциона 4600000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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