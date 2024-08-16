Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1801) года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 232 проданному на аукционе Александр за 135000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

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