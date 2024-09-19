Полтина 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (8) VF (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (1)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (3)

Künker (4)

Niemczyk (1)

Rare Coins (3)

Rauch (1)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)

WCN (1)

Знак (2)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Русский Нумизматический Дом (1)