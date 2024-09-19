Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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