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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Künker (4)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (1)
  • Знак (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 505 EUR
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
1347 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ АИ на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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