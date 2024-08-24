10 копеек 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6216 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

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