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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6216 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
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  • Künker (1)
Россия 10 копеек 1801 СМ ФЦ на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
5583 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Россия 10 копеек 1801 СМ ФЦ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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