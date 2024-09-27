Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год без года (1801)
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1801) года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
83281 $
Цена в валюте аукциона 6600000 RUB
Где продать?
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