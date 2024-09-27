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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1801)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1801) года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность SP64
Цена
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность SP64
Цена
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
83281 $
Цена в валюте аукциона 6600000 RUB
Россия 1 рубль без года (1801) СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
153297 $
Цена в валюте аукциона 140000 CHF

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей с рамкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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