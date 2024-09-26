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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1801 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1801 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5450 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
6312 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
3525 $
Цена в валюте аукциона 3525 USD
Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ОМ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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