Полтина 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5450 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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