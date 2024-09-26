Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1801 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5450 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
6312 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
3525 $
Цена в валюте аукциона 3525 USD
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск