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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
141556 $
Цена в валюте аукциона 11000000 RUB
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
130000 $
Цена в валюте аукциона 130000 USD
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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