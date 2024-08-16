Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55
Цена
141556 $
Цена в валюте аукциона 11000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
130000 $
Цена в валюте аукциона 130000 USD
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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