Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AI "Портрет с длинной шеей без рамки" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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