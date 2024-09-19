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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
57909 $
Цена в валюте аукциона 4500000 RUB
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
******
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS60 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Империя - September 16, 2011
Продавец Империя
Дата 16 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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