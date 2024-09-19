Пробный 1 рубль 1801 года СПБ AИ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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