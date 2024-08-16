Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 330,003
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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