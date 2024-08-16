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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 330,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU50
Цена
1037 $
Цена в валюте аукциона 80580 RUB
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1801 СМ ФЦ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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