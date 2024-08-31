Пробный 1 рубль 1801 года AI "С орлом на лицевой стороне" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "С орлом на лицевой стороне" со знаком AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе SINCONA AG за 360000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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