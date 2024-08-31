Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1801 года AI "С орлом на лицевой стороне" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1801
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "С орлом на лицевой стороне" со знаком AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе SINCONA AG за 360000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
385625 $
Цена в валюте аукциона 360000 CHF
Где продать?
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