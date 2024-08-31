Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1801 года AI "С орлом на лицевой стороне" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года AI "С орлом на лицевой стороне" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1801 года AI "С орлом на лицевой стороне" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1801
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1801 года "С орлом на лицевой стороне" со знаком AI. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе SINCONA AG за 360000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1801 AI "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
135484 $
Цена в валюте аукциона 100000 EUR
Россия 1 рубль 1801 AI "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
385625 $
Цена в валюте аукциона 360000 CHF
Россия 1 рубль 1801 AI "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1801 AI "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1801 "С орлом на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1801 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск