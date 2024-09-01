Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Русское Наследие за 60000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность UNC (1) AU (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU53 (3) PL (4) Сервис RNGA (3)