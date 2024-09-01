Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Русское Наследие за 60000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
55421 $
Цена в валюте аукциона 4500000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
57909 $
Цена в валюте аукциона 4500000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
******
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Где продать?
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