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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей с рамкой" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Русское Наследие за 60000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
55421 $
Цена в валюте аукциона 4500000 RUB
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
57909 $
Цена в валюте аукциона 4500000 RUB
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
******
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 PL RNGA
Цена
******
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей с рамкой" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS60 PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1802 "Портрет с длинной шеей с рамкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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