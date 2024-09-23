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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Надпись на реверсе. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" Надпись на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" Надпись на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1808)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1808) года "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 3300000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
33673 $
Цена в валюте аукциона 3300000 RUB
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
19681 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1808 "Медальный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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