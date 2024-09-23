Пробный 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1808) года "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 3300000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

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