Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль без года (1808) "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Надпись на реверсе. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год без года (1808)
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1808) года "Медальный портрет". Надпись на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Русское Наследие за 3300000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
33673 $
Цена в валюте аукциона 3300000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
19681 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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