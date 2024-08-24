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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180.". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата "180.". Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Дата "180." Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Дата "180." Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180.". Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
16709 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
20641 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2008
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 19, 2008
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2008
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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