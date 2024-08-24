Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180.". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Дата "180.". Новодел
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1806
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180.". Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
16709 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
20641 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?
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