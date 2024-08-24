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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1806 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1806 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
0 321
Аверс
Реверс
5 копеек 1806 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 470 $
Продажи
1 216
Аверс
Реверс
5 копеек 1806 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1806 КМ Новодел
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1806 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Деньга 1806 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1806 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне Дата "180."
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне Без венка
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне С венком
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире Дата "180."
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире Дата "180.". Новодел
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире Новодел
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 4
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