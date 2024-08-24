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1806
Монеты России 1806 года
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Медные монеты
5 копеек 1806 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
170 $
Продажи
0
321
5 копеек 1806 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
470 $
Продажи
1
216
5 копеек 1806 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
1
2 копейки 1806 КМ
Новодел
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
2
1 копейка 1806 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Деньга 1806 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
1
Полушка 1806 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
3
Пробные монеты
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне
Дата "180."
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне
Без венка
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 рубль 1806 Пробный С орлом на лицевой стороне
С венком
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире
Дата "180."
Средняя цена
120000 $
Продажи
0
4
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире
Дата "180.". Новодел
Средняя цена
29000 $
Продажи
0
10
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рубль 1806 Пробный Портрет в военном мундире
Новодел
Средняя цена
48000 $
Продажи
0
4
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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