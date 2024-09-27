Полушка 1806 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2151 проданному на аукционе The New York Sale за 2250 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

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