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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1806 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2151 проданному на аукционе The New York Sale за 2250 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Spink (1)
Россия Полушка 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Россия Полушка 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия Полушка 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1806 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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