Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1806 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1806
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2151 проданному на аукционе The New York Sale за 2250 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
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