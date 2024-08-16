Деньга 1806 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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