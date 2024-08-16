Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1806 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1806
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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