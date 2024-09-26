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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Александр (2)
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS62
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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