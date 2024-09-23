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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне". Без венка (Россия, Александр I)

Разновидность: Без венка

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне" Без венка - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне" Без венка - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне". Без венка. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 1750 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 1 рубль 1806 "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1806 "С орлом на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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