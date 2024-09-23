Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне". Без венка (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "С орлом на лицевой стороне". Без венка. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 1750 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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