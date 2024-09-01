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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180." (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата "180."

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Дата "180." - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире" Дата "180." - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1806 года "Портрет в военном мундире". Дата "180.". Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе SINCONA AG за 300000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
328494 $
Цена в валюте аукциона 300000 CHF
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1806 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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