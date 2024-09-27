5 копеек 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность UNC (83) AU (76) XF (36) VF (14) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (5) MS64 (6) MS63 (20) MS62 (20) MS61 (17) MS60 (2) AU58 (30) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (1) F12 (1) DETAILS (1) BN (91) Сервис NGC (67) CGC (2) ННР (5) RNGA (16) PCGS (1)

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