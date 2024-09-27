Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1806
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (216) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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