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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1806 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1806 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1806 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU58 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1806 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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