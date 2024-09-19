Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1806 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1806
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1806 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Империя (1)
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск