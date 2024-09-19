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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1806 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1806 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1806 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1806
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1806 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 21 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1806 КМ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
3636 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 2 копейки 1806 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 копейки 1806 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?

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