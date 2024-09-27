Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире". Круговая надпись. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Круговая надпись. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире". Круговая надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
72756 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
106038 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS63 PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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