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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире". Круговая надпись. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Круговая надпись. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире" Круговая надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире" Круговая надпись Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире". Круговая надпись. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
72756 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
106038 $
Цена в валюте аукциона 8500000 RUB
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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