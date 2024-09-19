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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире". С венком. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: С венком. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" С венком Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" С венком Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1807)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1807) года "Портрет в военном мундире". С венком. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8477 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
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Россия 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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