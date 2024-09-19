Пробный 1 рубль без года (1807) "Портрет в военном мундире". С венком. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль без года (1807) года "Портрет в военном мундире". С венком. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8477 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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