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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль без года (1807) СПБ "Портрет в военном мундире". С венком. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: С венком. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) СПБ "Портрет в военном мундире" С венком Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль без года (1807) СПБ "Портрет в военном мундире" С венком Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год без года (1807)
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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