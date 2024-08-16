Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 22,64 гр
  • Чистого серебра (0,6318 oz) 19,6515 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне". Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1807 "С орлом на лицевой стороне" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 "С орлом на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1807 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск