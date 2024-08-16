Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 22,64 гр
- Чистого серебра (0,6318 oz) 19,6515 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "С орлом на лицевой стороне". Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- SINCONA (1)
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1807 "С орлом на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск