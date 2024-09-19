Пробный 1 рубль 1803 года СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1803 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.

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