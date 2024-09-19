Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1803 года СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1803 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.
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