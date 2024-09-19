Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1803 года СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1803 года СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1803 года СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1803 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2004.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • Künker (1)
  • WCN (3)
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
2666 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1803 СПБ ФГ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1803 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1803 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск