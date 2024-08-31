Пробный 1 рубль 1808 года МК "Медальный портрет". Орел на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1808 года "Медальный портрет" со знаком МК. Орел на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Александр за 162500 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.

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