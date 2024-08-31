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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1808 года МК "Медальный портрет". Орел на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел на реверсе. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1808 года МК "Медальный портрет" Орел на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1808 года МК "Медальный портрет" Орел на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1808 года "Медальный портрет" со знаком МК. Орел на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Александр за 162500 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1808 МК "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 рубль 1808 МК "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS61 PL
Цена
162500 $
Цена в валюте аукциона 162500 USD
Россия 1 рубль 1808 МК "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
120744 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Россия 1 рубль 1808 МК "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1808 МК "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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