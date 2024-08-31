Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1808 года МК "Медальный портрет". Орел на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел на реверсе. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1808 года "Медальный портрет" со знаком МК. Орел на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Александр за 162500 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS61 PL
Цена
162500 $
Цена в валюте аукциона 162500 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
120744 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1808 "Медальный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск