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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Дата на реверсе. Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет" Дата на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет" Дата на реверсе Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61
Цена
33221 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1810 "Медальный портрет" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1810 "Медальный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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