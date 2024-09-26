Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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