Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Дата на реверсе. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1810 года "Медальный портрет". Дата на реверсе. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе SINCONA AG за 57500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61
Цена
33221 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность PF64
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1810 "Медальный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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