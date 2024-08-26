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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1807 года ФГ "Портрет в военном мундире". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года ФГ "Портрет в военном мундире" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1807 года ФГ "Портрет в военном мундире" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире" со знаком ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1807 ФГ "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 1 рубль 1807 ФГ "Портрет в военном мундире" (Пробный) на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность PF64
Цена
******
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Где продать?

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