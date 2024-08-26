Пробный 1 рубль 1807 года ФГ "Портрет в военном мундире". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1807 года "Портрет в военном мундире" со знаком ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

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