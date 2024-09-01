Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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