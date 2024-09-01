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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 - 41 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
43125 $
Цена в валюте аукциона 43125 USD
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
470 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 470 Mark
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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