Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1802 года СПБ АИ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 - 41 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52647 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43125 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
43125 $
Цена в валюте аукциона 43125 USD
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
470 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 470 Mark
Где продать?
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