Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1677 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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