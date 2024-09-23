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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
1677 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65
Цена
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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