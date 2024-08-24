Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1807 года КМ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1807 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Империя за 340000 RUB. Торги состоялись 23 апреля 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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