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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1807 года КМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1807 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1807 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1807 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Империя за 340000 RUB. Торги состоялись 23 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3173 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2703 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1807 КМ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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