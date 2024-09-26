Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность UNC (4) AU (21) XF (11) VF (17) F (9) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS60 (2) AU58 (1) AU53 (2) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (5) BN (3) Сервис CGC (3) RNGA (1) NGC (2)

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