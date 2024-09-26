Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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