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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Русское Наследие за 2200 USD. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VG
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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