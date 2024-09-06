Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел, большой бант (Россия, Александр I)
Разновидность: Малый орел, большой бант
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 533,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел, большой бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1971 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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