1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел, большой бант (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел, большой бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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