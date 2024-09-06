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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Малый орел, большой бант (Россия, Александр I)

Разновидность: Малый орел, большой бант

Аверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Малый орел, большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Малый орел, большой бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 533,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел, большой бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 17000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1971 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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