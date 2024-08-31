Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (5)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (11)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (5)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF20 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1807 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск