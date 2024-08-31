Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
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