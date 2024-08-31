1 копейка 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (1) AU (10) XF (19) VF (20) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (3) VF20 (3) F15 (1) BN (7) Сервис RNGA (1) NGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

Katz (5)

Künker (3)

MARCINIAK (1)

MS67 (2)

New York Sale (1)

Rare Coins (11)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (5)

Александр (2)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (5)