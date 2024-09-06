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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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  • Stack's (1)
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
2847 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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