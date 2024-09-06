Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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