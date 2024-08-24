5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность AU (10) XF (5) VF (6) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (2) VF25 (1) BN (1) Сервис RNGA (1)