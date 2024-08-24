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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,666,660

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1512 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1807 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1807 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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