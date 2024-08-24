Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1807 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,666,660
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1807 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1807 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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