Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Большой орел, малый бант (Россия, Александр I)
Разновидность: Большой орел, малый бант
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 533,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Большой орел, малый бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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