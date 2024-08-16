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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Большой орел, малый бант (Россия, Александр I)

Разновидность: Большой орел, малый бант

Аверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Большой орел, малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Большой орел, малый бант - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 533,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Большой орел, малый бант. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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