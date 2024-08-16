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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Александр за 132860 RUB. Торги состоялись 7 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия Деньга 1807 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1807 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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