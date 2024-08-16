Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1807
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Александр за 132860 RUB. Торги состоялись 7 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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