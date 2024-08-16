Деньга 1807 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1807 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе Александр за 132860 RUB. Торги состоялись 7 ноября 2022.

Сохранность UNC (10) AU (5) XF (20) VF (18) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (7) AU55 (1) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (2) DETAILS (4) BN (11) Сервис ННР (8) RNGA (1) NGC (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Cayón (1)

CNG (1)

Coins.ee (3)

Gorny & Mosch (1)

Höhn (1)

Katz (5)

MS67 (2)

Niemczyk (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (15)

RedSquare (1)

Russiancoin (4)

SINCONA (3)

Александр (6)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (3)