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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1807 года СПБ ФГ. Медь. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Медь. Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Медь Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1807 года СПБ ФГ Медь Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,73 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1807
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1807 года со знаком СПБ ФГ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
33241 $
Цена в валюте аукциона 3000000 RUB
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1807 СПБ ФГ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
72422 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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